Хоккеисту сборной РФ Кузнецову было непривычно играть на ЧМ из-за размеров площадки

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов рассказал журналистам, что ему непривычно было играть в своем первом матче чемпионата мира с командой Латвии из-за перехода с короткой североамериканской на более широкую европейскую площадку.
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" провел после прилета из США первый матч на турнире, который проходит в Кельне и Париже.
"Ощущения позитивные. Хоккей менялся из-за размеров площадки, поэтому немного вязкая игра была - довольно непривычно с североамериканского хоккея вернуться в европейский. Но в третьем периоде было поинтересней, игра была сегодня полезной для будущих матчей, я посмотрю потом свои смены", - сказал он.
Заключительный матч предварительного этапа россияне проведут во вторник против команды США, начало - 17:15 мск.