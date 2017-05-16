Хоккеисту сборной РФ Кузнецову было непривычно играть на ЧМ из-за размеров площадки

Игрок сборной России Евгений Кузнецов (в центре) в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии © Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов рассказал журналистам, что ему непривычно было играть в своем первом матче чемпионата мира с командой Латвии из-за перехода с короткой североамериканской на более широкую европейскую площадку.

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" провел после прилета из США первый матч на турнире, который проходит в Кельне и Париже.

"Ощущения позитивные. Хоккей менялся из-за размеров площадки, поэтому немного вязкая игра была - довольно непривычно с североамериканского хоккея вернуться в европейский. Но в третьем периоде было поинтересней, игра была сегодня полезной для будущих матчей, я посмотрю потом свои смены", - сказал он.

Заключительный матч предварительного этапа россияне проведут во вторник против команды США, начало - 17:15 мск.