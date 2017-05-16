Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист сборной РФ Кучеров сообщил, что адаптировался к игре на больших площадках

Спорт
16 мая, 0:03 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В матче с командой Латвии (5:0) форвард отметился заброшенной шайбой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) празднуют гол в ворота латвийцев

Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) празднуют гол в ворота латвийцев

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров уже чувствует себя лучше и увереннее при игре на больших площадках. Об этом он сообщил журналистам после матча чемпионата мира с латвийцами.

В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии, Кучеров отметился заброшенной шайбой.

Смотрите также
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок (слева направо)

Третьяк: сборная России на ЧМ по хоккею находится в оптимальном состоянии

"Стараюсь играть в правильный хоккей, с каждого игрой чувствую себя лучше. Первые матчи чувствовалась разница в площадках, но мы здесь, чтобы играть, а не оправдываться. Старались играть в атакующий хоккей и не забывать о защите", - сказал Кучеров.

"В звене с Панариным играть также комфортно, как и с Гусевым, они оба талантливые хоккеисты - могут и бросить, и отдать, - продолжил форвард. - Панарин профессионал, где-то пропустил тренировку, но все равно выглядит хорошо".

"Каждый матч тяжело проходит, у нас есть время отдохнуть и подготовиться к игре с командой США. Они играют в интересный хоккей, эту встречу будет приятно будет смотреть болельщикам, а нам - в ней участвовать. Хочется занять первое место в группе, первоначальная задача - выигрывать каждый матч", - заключил Кучеров.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа турнира россияне проведут во вторник против сборной США (17:15 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею
3
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
4
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
5
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама