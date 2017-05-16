Хоккеист сборной РФ Кучеров сообщил, что адаптировался к игре на больших площадках

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров уже чувствует себя лучше и увереннее при игре на больших площадках. Об этом он сообщил журналистам после матча чемпионата мира с латвийцами.
В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии, Кучеров отметился заброшенной шайбой.
"Стараюсь играть в правильный хоккей, с каждого игрой чувствую себя лучше. Первые матчи чувствовалась разница в площадках, но мы здесь, чтобы играть, а не оправдываться. Старались играть в атакующий хоккей и не забывать о защите", - сказал Кучеров.
"В звене с Панариным играть также комфортно, как и с Гусевым, они оба талантливые хоккеисты - могут и бросить, и отдать, - продолжил форвард. - Панарин профессионал, где-то пропустил тренировку, но все равно выглядит хорошо".
"Каждый матч тяжело проходит, у нас есть время отдохнуть и подготовиться к игре с командой США. Они играют в интересный хоккей, эту встречу будет приятно будет смотреть болельщикам, а нам - в ней участвовать. Хочется занять первое место в группе, первоначальная задача - выигрывать каждый матч", - заключил Кучеров.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа турнира россияне проведут во вторник против сборной США (17:15 мск).