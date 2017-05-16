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Хоккеист Панарин ожидает, что в матче с американцами на ЧМ будет быстрая и силовая игра

Спорт
16 мая, 0:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий российской команды Артемий Панарин, пропускавший предыдущую игру против сборной Словакии, отдал три результативные передачи в матче с латвийцами

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Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин, Александр Барабанов (слева направо)

Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин, Александр Барабанов (слева направо)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин рассказал журналистам, что ожидает в заключительном матче группового турнира на чемпионате мира с командой США быстрой и силовой игры.

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В понедельник сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:0 и возглавила группу А.

Панарин, пропускавший предыдущую игру против команды Словакии, отдал три результативные передачи в матче с латвийцами.

"Пауза в игре со словаками пошла мне на пользу на все 100 процентов. Я плохо себя чувствовал, два дня лежал в кровати, но сейчас вроде все неплохо, - сказал он. - Завтра ждем быстрой игры, силовой. Самое главное, против таких быстрых команд сыграть в пас, "обрезать" их таким образом".

Заключительную встречу группового этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало - 17:15.

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