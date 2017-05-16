Хоккеист Панарин ожидает, что в матче с американцами на ЧМ будет быстрая и силовая игра

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин рассказал журналистам, что ожидает в заключительном матче группового турнира на чемпионате мира с командой США быстрой и силовой игры.
В понедельник сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:0 и возглавила группу А.
Панарин, пропускавший предыдущую игру против команды Словакии, отдал три результативные передачи в матче с латвийцами.
"Пауза в игре со словаками пошла мне на пользу на все 100 процентов. Я плохо себя чувствовал, два дня лежал в кровати, но сейчас вроде все неплохо, - сказал он. - Завтра ждем быстрой игры, силовой. Самое главное, против таких быстрых команд сыграть в пас, "обрезать" их таким образом".
Заключительную встречу группового этапа россияне сыграют с командой США во вторник, начало - 17:15.