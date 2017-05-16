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Главный тренер латвийцев назвал сборную России по хоккею командой без слабых мест

Спорт
16 мая, 0:31 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира

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© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею на чемпионате мира является командой без слабых мест. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

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В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира.

"Сборная России является невероятной по подбору талантов. Команда без слабостей. Это была сложная для нас встреча. Мы играли настолько хорошо, насколько могли, но не смогли найти ответы к игре сборной России", - сказал Хартли.

"Россияне замечательно провели матч, они являются самым сильным соперником, с которым мы здесь встречались", - добавил наставник латвийцев.

Сборные Латвии и Германии являются прямыми конкурентами за четвертое место, дающее право выступить в плей-офф. Очная встреча соперников, которая станет определяющей, состоится во вторник. "Понимаем, что завтрашняя игра с Германией все решит. Мы вели работу с марта, чтобы попасть в четвертьфинал. Понимаем - кто-то восхищается нашей командой, кто-то нет. Постараемся показать лучшую игру завтра и победить немцев", - заверил Хартли.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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