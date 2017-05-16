Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Словакии со счетом 4:2 в матче чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (5-я минута), Оливер Экман-Ларссон (9), Деннис Эвенберг (26) и Вильям Карлссон (60). У проигравших отличились Томаш Матоушек (25) и Андрей Кудрна (42).
Команды провели последний матч на нынешнем турнире. Шведы, набрав 16 очков, занимают второе место в группе A, встречи которой проходят в Кельне, словаки стали седьмыми (7).