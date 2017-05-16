Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт
16 мая, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты сборной Швеции

Хоккеисты сборной Швеции

© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Словакии со счетом 4:2 в матче чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (5-я минута), Оливер Экман-Ларссон (9), Деннис Эвенберг (26) и Вильям Карлссон (60). У проигравших отличились Томаш Матоушек (25) и Андрей Кудрна (42).

Команды провели последний матч на нынешнем турнире. Шведы, набрав 16 очков, занимают второе место в группе A, встречи которой проходят в Кельне, словаки стали седьмыми (7).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
5
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
Темы дня
Загрузка...
Реклама