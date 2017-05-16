Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с американцами

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой США, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча пройдет во вторник в Кельне (начало - 17:15 мск). Вторым голкипером в составе российской команды значится Игорь Сорокин.

В предыдущем матче со словаками Василевский остался в запасе, ворота защищал Илья Сорокин.

Остальной состав россиян по сравнению с игрой со словаками остался без изменений. Форвард Евгений Кузнецов сыграет в звене с Валерием Ничушкиным и Сергеем Плотниковым, защитник Дмитрий Орлов - с Артемом Зубом. В игре не примет участия защитник Андрей Миронов.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.