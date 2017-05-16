Королькевич удивлен, что СБР не сообщил ему о назначении другого тренера в сборную

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский тренер Владимир Королькевич, претендовавший на пост наставника женской сборной России, удивлен тому факту, что Союз биатлонистов России (СБР) не предупредил его о назначении на этот пост другого специалиста. Об этом Королькевич сообщил ТАСС.

Сборная России во вторник приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе Алтайского края. Президент СБР Александр Кравцов сообщил ТАСС, что старшим тренером женской команды назначен Сергей Коновалов.

"Меня никто в известность о таком решении не ставил. Была договоренность с Кравцовым, что на этой неделе мы еще раз обговорим вариант сотрудничества, но, видимо, решили иначе", - сказал Королькевич.

В начале апреля правление СБР утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России на следующий, олимпийский сезон. Решение по тренеру женской сборной было отложено, однако все это время главным кандидатом на этот пост оставался Королькевич.

Словенский специалист работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.