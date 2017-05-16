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Сборная Швейцарии победила команду Чехии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
16 мая, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Швейцарцы заняли второе место в группе B

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Хоккеисты сборной Швейцарии

Хоккеисты сборной Швейцарии

© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

В составе сборной Чехии шайбу забросил Роман Червенка (35-я минута). В составе команды Швейцарии отличились Венсан Праплан (2), Рето Сури (29), Дамьен Брюннер (53). Встреча проходила в Париже.

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе B с 15 очками. Команда Чехии закончила групповой этап на третьем месте с 13 очками.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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