Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России потерпели поражение от команды США со счетом 3:5 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

В составе россиян шайбы забросили Никита Гусев (13-я и 37-я минуты) и Антон Белов (28). У американцев отличились Кевин Хейз (21, 38), Дилан Ларкин (33), Андерс Ли (53) и Брок Нельсон (60). Встреча прошла в Кельне.

Россияне, потерпевшие первое поражение на турнире, с 17 очками заняли второе место в группе А. Команда США с 18 баллами стала первой. Соперник россиян на стадии 1/4 турнира определится позднее.

Четвертьфиналы пройдут 18 мая.