Гусев: хоккеисты сборной США прессинговали россиян в матче ЧМ практически всю игру

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Гусев: хоккеисты сборной США прессинговали россиян в матче ЧМ практически всю игруСпорт 16 мая, 19:59
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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная США по хоккею практически всю игру прессинговала россиян в матче чемпионата мира, поэтому у команды мало что получалось в атаке. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Никита Гусев.
Сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив команде США со счетом 3:5. Гусев в этом матче сделал дубль.
"Сам я провел не самую лучшую игру, раз моя команда проиграла. У американцев быстрая команда, почти всю игру они нас прессинговали, поэтому мало что получалось", - сказал Гусев.
Россияне заняли в своей группе второе место и могут сыграть в Париже четвертьфинал, если команда Германии выиграет в последнем матче дня в Кельне у латвийцев. "Нам без разницы, где играть. Ни за кого болеть не будем", - отметил он.