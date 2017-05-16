Гусев: хоккеисты сборной США прессинговали россиян в матче ЧМ практически всю игру

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная США по хоккею практически всю игру прессинговала россиян в матче чемпионата мира, поэтому у команды мало что получалось в атаке. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Никита Гусев.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив команде США со счетом 3:5. Гусев в этом матче сделал дубль.

"Сам я провел не самую лучшую игру, раз моя команда проиграла. У американцев быстрая команда, почти всю игру они нас прессинговали, поэтому мало что получалось", - сказал Гусев.

Россияне заняли в своей группе второе место и могут сыграть в Париже четвертьфинал, если команда Германии выиграет в последнем матче дня в Кельне у латвийцев. "Нам без разницы, где играть. Ни за кого болеть не будем", - отметил он.