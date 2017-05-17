Латвийский хоккеист Мерзликин извинился за сказанное им о России и Москве

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин извинился за негативные слова по отношению к России. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее голкипер рассказал порталу "Чемпионат", что ему не нравится в России и в Москве, поэтому он не стал рассматривать предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Я знаю, что меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Я извиняюсь - я не то имел ввиду: я хотел сказать, что меня не интересует КХЛ, - сказал Мерзликин. - Моя мечта - Национальная хоккейная лига, я так и сказал. Москва мне понравилась, так что я извиняюсь перед вашими болельщиками".
Сборная Латвии завершила выступление на чемпионате мира, уступив в последнем матче предварительного раунда команде Германии по буллитам (3:4) и заняв в группе А пятое место. Латвийцы могли победить в основное время, но пропустили за 33 секунды до конца третьего периода.
"В этом году мы сыграли хорошо, я рад и горжусь своей командой. Что касается матча, то в ситуации с третьим голом я вытащил шайбу после первого броска, но я же не Бог, чтобы все вытаскивать. Думаю, шайба удачно перескочила через руки и залетела внутрь", - отметил он.