Федун: золотые медали будут вручены футболистам "Спартака" в середине июня

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты московского "Спартака" получат золотые медали за победу в чемпионате России сезона-2016/17 в середине июня. Об этом ТАСС сообщил владелец столичного клуба Леонид Федун.
"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).
"Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков - там и произойдет торжественное вручение медалей", - сказал Федун.
При этом Федун отметил, что Кубок победителя чемпионата России будет вручен "Спартаку" в среду после домашнего матча с "Тереком". После окончания игры болельщикам красно- белых с нижних ярусов трибун "Б" и "Д" будет открыт доступ на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу вместе с командой.
"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.