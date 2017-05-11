Федун: "Спартак" должен сыграть в Лиге чемпионов в ту силу, в которую может

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" в Лиге чемпионов по футболу сезона-2017/18 должен показать истинную силу. Об этом журналистам заявил владелец клуба Леонид Федун.

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца турнира после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Таким образом, красно-белые напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

На вопрос, какую цель будет ставить перед собой "Спартак" в Лиге чемпионов, Федун ответил: "Как правильно сказал Массимо Каррера (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС), сыграть в ту силу, в которую мы можем", - сказал Федун.

"Как команда изменится к Лиге чемпионом? Этим будем заниматься", - отметил владелец "Спартака".

"Спартак", как победитель чемпионата, входящего в топ-7 рейтинга УЕФА, будет "посеян" в первой корзине и на групповом этапе не сыграют с чемпионами Испании, Италии, Англии, Германии, Португалии, Франции, а также с победителем текущего розыгрыша турнира. Последний раз "Спартак" играл в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и занял последнее место в группе с "Барселоной" (Испания), "Бенфикой" (Португалия) и "Селтиком" (Шотландия).