Тренер Хартли доволен опытом работы в сборной Латвии по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии по хоккею канадец Боб Хартли рассказал, что доволен опытом работы, полученном в национальной латвийской команде. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная Латвии в заключительном матче предварительного этапа в группе А уступила немцам по буллитам и не попала в плей-офф. Хартли отказался отвечать на вопрос корр. ТАСС, останется ли он в сборной.

"Мы только что проиграли большой матч. Я очень горд своими игроками и был сконцентрирован на них, учитывая, как они сражались. Теперь мы должны поговорить о латвийском хоккее, я насладился полученным опытом, - сказал Хартли. - Мы посмотрим по поводу будущего, но не сейчас - нам надо приехать домой".