Эксперт: судьи CAS относятся к докладу Макларена как к священной корове

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне зачастую не желают признавать ошибки, которые содержатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, поскольку относятся к этому документу как к священной корове. Такое мнение высказал эксперт в области спортивного права Вадим Байрамов во время заседания круглого стола по теме "Спортсмены в правовом поле: новые вызовы", которое прошло на площадке университета МГИМО.

Доклад Макларена стал основанием для отстранения ряда российских спортсменов от участия в соревнованиях, поскольку независимая комиссия WADA сочла убедительными свидетельства бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о манипуляциях с допинг-пробами атлетов, в том числе и на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Впоследствии спортсмены опротестовали свои отстранения в CAS, однако пока ни одна из апелляций не была удовлетворена.

"Давайте возьмем доклад Макларена. Его писал человек со стороны, который не наделен никакими правами, никакими обязанностями, никакими положениями. То есть вообще никто. Макларен впоследствии заявляет, что это его субъективное мнение как эксперта, не более того, и что не надо это воспринимать иначе", - сказал Байрамов.

"Мало ли кто что сказал, у нас мало мнений в мире? Если бы не было последствий, а они жесточайшие. Судьи CAS ссылаются на доклад Макларена как на священную корову, и приводят его как доказательство. И все это безапелляционно", - отметил он.

Вместе с тем специалист считает, что допинговые скандалы, которые сопровождают российский спорт последние два года, продемонстрировали, что в России катастрофически не хватает юристов в сфере физической культуры, спорта, особенно юристов - международников.

Круглый стол, который был созван по инициативе депутата Госдумы Александра Прокопьева, собрал более десятка экспертов, которые обсуждали актуальные проблемы в области спортивного права и возможные изменения законодательства. В частности, советник президента Российского футбольного союза по правовым вопросам Денис Рогачев подчеркнул, что необходимо вернуться к вопросу создания в стране национального спортивного арбитражного суда.