Российские хоккеисты по приезде в Париж сразу отправятся на тренировку

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России по прибытии в Париж на матч 1/4 финала чемпионата мира с чехами сразу отправятся на тренировку на "АккорХотелс-Арену" и только потом приедут в отель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Россияне должны были выехать из Кельна поездом в 13:42 мск, но из-за поломки отправление состава задерживается.
"Команда сразу поедет на арену", - сообщили в пресс- службе.
Четвертьфинальный матч Россия - Чехия пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.