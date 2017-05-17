Российские хоккеисты по приезде в Париж сразу отправятся на тренировку

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России по прибытии в Париж на матч 1/4 финала чемпионата мира с чехами сразу отправятся на тренировку на "АккорХотелс-Арену" и только потом приедут в отель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Россияне должны были выехать из Кельна поездом в 13:42 мск, но из-за поломки отправление состава задерживается.

"Команда сразу поедет на арену", - сообщили в пресс- службе.

Четвертьфинальный матч Россия - Чехия пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.