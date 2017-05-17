Мостовой и Роналдиньо сыграют в матче легенд в парке Кубка конфедераций в Петербурге

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой и экс-футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо примут участие в матче между звездами сборной России и легендами ФИФА, приуроченном к открытию парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Торжественные мероприятия в честь открытия парка пройдут 20 и 21 мая, игра состоится 21-го числа. За сборную легенд ФИФА также сыграют Марсель Десайи, Харри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Витор Байя и Пабло Аймар. За команду звезд российского футбола выступят Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, а также Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.