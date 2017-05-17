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Прядкин: РФПЛ не против предоставления "Спартаку" дополнительных золотых медалей

Спорт
17 мая, 18:50 дата обновления: 17 мая, 19:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Согласно регламенту, "Спартаку" положено 40 золотых медалей, однако, как ранее сообщил владелец клуба Леонид Федун, красно-белые попросят дополнительную квоту

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не имеет ничего против предоставления московскому "Спартаку" дополнительных золотых медалей за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

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Федун: золотые медали будут вручены футболистам "Спартака" в середине июня

Согласно регламенту, "Спартаку" положено 40 золотых медалей, однако, как ранее сообщил владелец клуба Леонид Федун, красно-белые попросят дополнительную квоту. Награждение "Спартака" золотыми медалями запланировано на середину июня.

"Медали будут вручены после утверждения итогов чемпионата России на соответствующем мероприятии, которое организует футбольный клуб "Спартак". Кубок вручается на последнем домашнем матче чемпионата России, а медали на соответствующем вечере. Количество медалей можно увеличить по просьбе клуба. "Спартак" уже обращался, мы, конечно, пойдем навстречу", - сказал Прядкин.

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это удавалось команде в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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