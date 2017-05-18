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Объявлен состав сборной России на четвертьфинальный матч ЧМ с чехами

Спорт
18 мая, 16:22 UTC+3 ПАРИЖ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Место в воротах займет Андрей Василевский

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стал известен состав сборной России на матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею против команды Чехии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Встреча пройдет в четверг в Париже (начало - 17:15 мск).

Состав российской команды выглядит следующим образом:

  • Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин),
  • Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;
  • Виктор Антипин - Антон Белов; Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;
  • Иван Проворов; Артемий Панарин - Владислав Наместников - Никита Кучеров;
  • Дмитрий Орлов - Артем Зуб; Сергей Плотников - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Ворота сборной Чехии будет защищать голкипер Павел Францоуз, запасным вратарем является Петр Мразек.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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