Объявлен состав сборной России на четвертьфинальный матч ЧМ с чехами

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стал известен состав сборной России на матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею против команды Чехии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча пройдет в четверг в Париже (начало - 17:15 мск).

Состав российской команды выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин),

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;

Виктор Антипин - Антон Белов; Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Иван Проворов; Артемий Панарин - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Дмитрий Орлов - Артем Зуб; Сергей Плотников - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Ворота сборной Чехии будет защищать голкипер Павел Францоуз, запасным вратарем является Петр Мразек.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.