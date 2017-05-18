Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вошли в состав кандидатов в сборную страны на следующий сезон, который станет олимпийским. Об этом ТАСС по окончании заседания исполкома сообщил президент ФФККР Александр Горшков.
"Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон, - рассказал Горшков. - Также исполком сегодня утвердил список кандидатов в сборную на следующий сезон. В нем значатся и олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Все это - до контрольных прокатов сборной в Сочи".
Также глава федерации сообщил, что в состав кандидатов также вошли двукратные олимпийские чемпионы спортивная пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые рассматривают вариант завершения карьеры.
Аделина Сотникова - олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Юлия Липницкая - победительница командного турнира. В нынешнем сезоне Сотникова после перерыва объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.