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Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон

Спорт
18 мая, 17:42 дата обновления: 18 мая, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Исполком федерации подвел итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон

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Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вошли в состав кандидатов в сборную страны на следующий сезон, который станет олимпийским. Об этом ТАСС по окончании заседания исполкома сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

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"Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон, - рассказал Горшков. - Также исполком сегодня утвердил список кандидатов в сборную на следующий сезон. В нем значатся и олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Все это - до контрольных прокатов сборной в Сочи".

Также глава федерации сообщил, что в состав кандидатов также вошли двукратные олимпийские чемпионы спортивная пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые рассматривают вариант завершения карьеры.

Аделина Сотникова - олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Юлия Липницкая - победительница командного турнира. В нынешнем сезоне Сотникова после перерыва объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

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