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Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - Чехия

Спорт
18 мая, 20:58 UTC+3 ПАРИЖ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В ходе матча арбитры пять раз наказывали российских хоккеистов удалениями, в пассиве чешской сборной три двухминутных штрафа

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Олег Знарок

Олег Знарок

© Александр Демьянчук/ТАСС

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейство матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии могло быть предвзятым. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

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Команда России выиграла у чехов со счетом 3:0. В ходе матча арбитры пять раз наказывали российских хоккеистов удалениями, в пассиве чешской сборной три двухминутных штрафа.

"В этой игре было очень много удалений. Показалось, что было предвзятое судейство", - сказал Знарок.

Тренера российской сборной не удивило, что команда США проиграла в четвертьфинале финнам (0:2). "Я не удивился этому, просто это мы сваляли в игре с ними дурака. Не было бы переезда, играли бы спокойно", - отметил он.

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