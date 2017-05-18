Знарок назвал отвратительным лед на арене в Париже

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ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назвал отвратительным качество льда на парижской "АккорХотелс- Арене", где команда проводила четвертьфинальный матч чемпионата мира с чехами. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная России обыграла в матче 1/4 финала команду Чехии со счетом 3:0.
"Игра психологически была для нас важной, мы готовились к ней, учитывая ситуацию с переездом (из Кельна), - сказал Знарок. - Качество льда отвратительное, на арене было очень жарко".
"Первый период практически оборонялись, и потом пересилили себя и стали показывать свою игру", - добавил специалист.
Следующий матч сборная России сыграет 20 мая с победителем пары Канада - Германия.
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