Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Матч проходил в Париже.

В составе сборной России отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14) и Артемий Панарин (54).

Лучшим игроком в составе российской команды был признан голкипер Андрей Василевский, отразивший все 27 бросков по своим воротам. У чехов - защитник Ян Рутта. Василевский провел свой третий матч "на ноль" в рамках нынешнего чемпионата мира.

В полуфинале сборная России может встретиться с командой Канады, которая позже в четверг сыграет в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии. Полуфинал пройдет 20 мая в Кельне.

Сборная Чехии осталась без медалей на пятом чемпионате мира подряд, год назад в России чехи также не сумели пробиться в полуфинал, уступив в серии буллитов команде США. По итогам нынешнего турнира лучшими игроками в составе чехов были признаны вратарь Павел Францоуз, защитник Радко Гудас и нападающий Якуб Ворачек.

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