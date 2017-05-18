Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасом

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России уверенно обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, проведя матч с большим запасом. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Федор Канарейкин.

Российская команда победила сборную Чехии со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

"Никто не ожидал легкой прогулки. Нужно поздравить команду, потому что она показала качественную игру, за исключением стартового отрезка, когда наши хоккеисты имели проблемы с дисциплиной. Чехи начали активно и подавили россиян в первые десять минут, но в остальном игра была под нашим контролем, ребята сыграли сильно и с большим запасом", - сказал Канарейкин.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с победителем матча между командами Канады и Германии. "Этот матч ждут все любители хоккея и специалисты, и только в таких играх можно посмотреть, что мы из себя представляем. В последние годы Канада доминирует, и поэтому встреча с мировым лидером покажет, куда движется наш хоккей. Наша команда серьезно омолодилась, и будет интересно посмотреть, как новые лица сборной смогут взять на себя бремя лидерства", - добавил собеседник агентства.

Полуфинальные матчи чемпионата мира пройдут 20 мая.