Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чехов

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорошая игра в меньшинстве придала хоккеистам сборной России уверенности в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Чехии. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Дмитрий Орлов.

Российские хоккеисты обыграли чехов со счетом 3:0. Орлов забросил свою первую шайбу на турнире.

"Что касается гола, то Плотников хорошо держал шайбу, я вышел с пересменки и постарался быстрее закрыть зону. Удачно сложилось, что у меня был момент бросить, и я не стал ничего выдумывать, - сказал Орлов. - Мы выстояли в меньшинстве, и от этого стали действовать увереннее. Еще и Андрей Василевский в воротах отлично сыграл, да и мы пытались по возможности блокировать броски".

Игру Россия - Чехия посетило порядка 6,2 тысяч человек. "Главное, что мы слышали наших русских болельщиков, которые нас поддерживали, и спасибо им за это", - отметил он.

Следующую встречу россияне проведут 20 мая с победителем пары Канада - Германия.