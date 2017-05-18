Хоккеист Панарин расстроился, увидев пустые трибуны в матче ЧМ Россия - Чехия

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийствомКультура 18 мая, 21:24
МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с РоссиейПолитика 18 мая, 21:21
Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взяткеПроисшествия 18 мая, 21:11
Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезонеСпорт 18 мая, 21:10
Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чеховСпорт 18 мая, 21:06
Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасомСпорт 18 мая, 21:02
Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России Артемий Панарин расстроился, увидев пустые трибуны на матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Чехии. Об этом он рассказал журналистам.
Игра проходила на парижской "АккорХотелс-Арене", которую посетило порядка 6,2 тысячи человек. При этом полупустыми были сектора за воротами.
"Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. А после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много, - сказал Панарин. - На арене очень жарко было. Возможно, тут все для зрителей сделано, чтобы они не мерзли и им было комфортно".
Панарин похвалил Владислава Наместникова, который вышел на лед в третьем периоде, несмотря на травму, полученную в начале игры. "Ему в пятку попали, он молодец, боец. Хорошо, что перелома не было, и он вышел".