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Хоккеист Панарин расстроился, увидев пустые трибуны в матче ЧМ Россия - Чехия

Спорт
18 мая, 21:30 UTC+3 ПАРИЖ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Игра проходила на парижской "АккорХотелс-Арене", которую посетило порядка 6,2 тысячи человек

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ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России Артемий Панарин расстроился, увидев пустые трибуны на матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Чехии. Об этом он рассказал журналистам.

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Игра проходила на парижской "АккорХотелс-Арене", которую посетило порядка 6,2 тысячи человек. При этом полупустыми были сектора за воротами.

"Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. А после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много, - сказал Панарин. - На арене очень жарко было. Возможно, тут все для зрителей сделано, чтобы они не мерзли и им было комфортно".

Панарин похвалил Владислава Наместникова, который вышел на лед в третьем периоде, несмотря на травму, полученную в начале игры. "Ему в пятку попали, он молодец, боец. Хорошо, что перелома не было, и он вышел".

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