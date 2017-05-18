Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцев

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в ски-кроссе шведка Анна Хольмлунд вышла из медикаментозной комы, в которой находилась с декабря 2016 года. Об этом сообщает портал Local.se.
Спортсменка пришла в сознание и может разговаривать. Летом она сможет переехать в родной Сундсваль для продолжения реабилитации.
Хольмлунд получила черепно-мозговую травму в итальянском Больцано 19 декабря во время подготовки к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание.
Кроме бронзы Игр в Сочи, в ее активе третье место на чемпионате мира 2011 года. Также она является трехкратной обладательницей Кубка мира в зачете ски-кросса (2010/11, 2014/15 и 2015/16).