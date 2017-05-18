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Патрик Хикки не вернется на пост главы Европейских олимпийских комитетов

Спорт
18 мая, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Cудебные разбирательства против Хикки, обвиняемого в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, не завершатся до следующего заседания генеральной ассамблеи ЕОК

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии Патрик Хикки не вернется на пост главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.

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Исполняющий обязанности главы ЕОК Янез Кочиянчич заявил, что судебные разбирательства против Хикки, обвиняемого в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, не завершатся до следующего заседания генеральной ассамблеи ЕОК, которое пройдет в Загребе 24-25 ноября.

71-летний Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии. Он возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома Международного олимпийского комитета с 2012-го. В октябре Кочиянчич сообщил, что здоровье Хикки ухудшается, функционеру требуется операция на сердце. В декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию.

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