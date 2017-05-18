МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии Патрик Хикки не вернется на пост главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.

Исполняющий обязанности главы ЕОК Янез Кочиянчич заявил, что судебные разбирательства против Хикки, обвиняемого в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, не завершатся до следующего заседания генеральной ассамблеи ЕОК, которое пройдет в Загребе 24-25 ноября.

71-летний Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии. Он возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома Международного олимпийского комитета с 2012-го. В октябре Кочиянчич сообщил, что здоровье Хикки ухудшается, функционеру требуется операция на сердце. В декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию.