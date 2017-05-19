Игрок: канадские хоккеисты должны тщательно подготовиться к полуфиналу ЧМ с россиянами

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Канады по хоккею должна как можно более тщательно подготовиться к полуфинальному матчу чемпионата мира против команды России. Такое мнение журналистам высказал защитник канадской команды Крис Ли.
В четверг сборная Канады со счетом 2:1 победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне. Встреча начнется в 16:15 мск.
"Мы хорошо провели игру - могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал против России будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждет и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня", - сказал Ли.
"Лично для меня это будет первый матч против россиян, жду его с нетерпением. Обидно, что не сыграю против Сергея Мозякина. Надеюсь, он скоро восстановится после травмы", - отметил защитник, минувший сезон проведший в магнитогорском "Металлурге".
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.