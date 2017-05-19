Эдлер: хоккеистам сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в Париже

Эдлер: хоккеистам сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в ПарижеСпорт 19 мая, 0:36
Игрок: канадские хоккеисты должны тщательно подготовиться к полуфиналу ЧМ с россиянамиСпорт 19 мая, 0:34
Солдатова и сестры Аверины выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастикеСпорт 19 мая, 0:32
ЦСКА начнет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги матчем с "Олимпиакосом"Спорт 19 мая, 0:12
Обсуждение конституции не сблизило правительство и оппозицию СирииМеждународная панорама 19 мая, 0:00
Риди ожидает, что РУСАДА будет восстановлено в правах в ноябреСпорт 18 мая, 23:48
Четыре мяча Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата АнглииСпорт 18 мая, 23:44
Лалович: РУСАДА имеет хорошие шансы до конца года восстановить членство в WADAСпорт 18 мая, 23:38
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 18 мая, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швеции по хоккею была готова к не самым лучшим условиям на парижской "АккорХотелс-Арене", где прошел четвертьфинальный матч команды на чемпионате мира против сборной Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Александр Эдлер.
Шведы вышли в полуфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:1. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что на арене жарко и душно, и назвал лед дворца отвратительным.
"Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался, - сказал Эдлер. - Сама арена неплохая. Да, было жарко, но обе команды в одинаковых условиях".
Эдлер стал автором одного из голов, впервые отличившись на турнире. "Получился хороший бросок, удалось подобрать шайбу и отправить ее в пустой угол ворот. Что касается следующего матча с финнами, то у них отличная оборона, и мы подумаем, как остановить их молодых игроков", - отметил он.
Матч Швеция - Финляндия пройдет 20 мая.