Эдлер: хоккеистам сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в Париже

ПАРИЖ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швеции по хоккею была готова к не самым лучшим условиям на парижской "АккорХотелс-Арене", где прошел четвертьфинальный матч команды на чемпионате мира против сборной Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Александр Эдлер.

Шведы вышли в полуфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:1. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что на арене жарко и душно, и назвал лед дворца отвратительным.

"Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался, - сказал Эдлер. - Сама арена неплохая. Да, было жарко, но обе команды в одинаковых условиях".

Эдлер стал автором одного из голов, впервые отличившись на турнире. "Получился хороший бросок, удалось подобрать шайбу и отправить ее в пустой угол ворот. Что касается следующего матча с финнами, то у них отличная оборона, и мы подумаем, как остановить их молодых игроков", - отметил он.

Матч Швеция - Финляндия пройдет 20 мая.