Чемпионат Европы по самбо стартует в Минске с участием спортсменов 30 стран

МИНСК, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. В столице Белоруссии в пятницу стартует чемпионат Европы по самбо, в котором примут участие около 300 участников из 30 стран. Помимо спортсменов из стран бывшего СССР, традиционно развивающих самбо, в Минск приехали представители Австрии, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Швейцарии, Чехии и других стран.

Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев отметил перед стартом, что за последние годы уровень самбо значительно вырос. "Если 45 лет назад в первом чемпионате Европы в Риге участвовало семь стран, то сегодня это число возросло более чем в четыре раза, - подчеркнул он. - Борьба за медали ожидается упорная. С каждым годом россиянам все сложнее и сложнее удерживать лидерство".

Сборная России в Минске будет представлена следующими спортсменами в спортивном самбо - Алексей Клюкин (52 кг), Владимир Березовский (62), Рамед Гукев (68), Станислав Скрябин (74), Али Куржев (82), Михаил Полянсков (90), Вячеслав Михайлин (100 кг), Аслан Камбиев (свыше 100); в составе женской сборной вошли Елена Бондарева (48), Анастасия Поликарпова (52), Анастасия Валова (56), Арина Пчелинцева (60), Анна Щербакова (64), Анастасия Хомячкова (68), Ирина Алексеева (72), Дайна Амбарцумова (80) и Анна Балашова (свыше 80). За сборную России по боевому самбо выступят Владимир Ломанов (52), Курбан Магамедов (57), Александр Саликов (62), Павел Пантелеев (68), Аванес Абгарян (74), Икрам Алискеров (82), Султан Алиев (90), Михаил Мохнаткин (100) и Денис Гольцов (свыше 100).

"Для нас чемпионат Европы бывает сложнее чемпионатов мира - плотность стран-лидеров в самбо выше, - отметил главный тренер сборной по спортивному самбо Дмитрий Трошкин. - В Минск мы привезли сильный состав, несмотря на наличие в команде нескольких новобранцев, это Гукев, Скрябин, Гладких. Все они уже не раз проверены и закрепились в сборной. Что же касается задач на турнир, то она всегда одна - общая победа".

Как сообщил ранее ТАСС президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, на чемпионат в Минск приедут представители Международного олимпийского комитета с целью проконтролировать проведение турнира в соответствии со всеми требованиями МОК. В 2009 году ФИАС заявила о своем намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК.

Подсчет командного результата с недавнего времени проходит по олимпийской системе. В соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК) в самбо, претендующем на признание МОК, было принято решение проводить подсчет итоговых результатов соревнований по медалям, а не по очкам, как было ранее.

Он-лайн трансляция турнира будет вестись ежедневно на сайте Международной федерации самбо. Чемпионат завершится 21 мая.