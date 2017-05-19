Фазель: совместная заявка позволила Латвии и Белоруссии добиться права проведения ЧМ-2021

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совместная заявка Белоруссии и Латвии помогла этим странам опередить Финляндию в борьбе за право проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В пятницу конгресс IIHF принял решение, что чемпионат мира 2021 года примут Минск и Рига.
"У меня приятные эмоции от победы заявки Латвии и Белоруссии. Финляндия была близка к победе, но получила право провести турнир в 2022 году. Это как в хоккее, все борются, но победитель может быть только один", - сказал Фазель.
"Они отлично поработали, белорусы правильно сделали, что подали совместную заявку с латвийцами. Когда два небольших парня объединяются против одного большого, у них больше шансов на успех", - добавил глава IIHF.
"В 2022 году будет трудно проводить турнир, поскольку это олимпийский год, - сказал Фазель. - Большие страны не заинтересованы в проведении чемпионата в год, когда проходит Олимпиада".