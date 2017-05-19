Фазель: Быков предлагал проводить овертаймы на ЧМ по хоккею без офсайдов

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) предлагал проводить овертаймы матчей чемпионата мира без офсайдов и пробросов. Об этом журналистам рассказал президент IIHF Рене Фазель.
В пятницу конгресс IIHF внес ряд изменений в проведение овертаймов матчей на турнирах под эгидой международной федерации, в частности, во встречах плей-офф команды будут играть в формате "три на три", а в финале - "четыре на четыре".
"Поступали предложения играть овертайм без учета всяких линий: ни офсайдов, ни пробросов. Такую идею выдвинул Вячеслав Быков. Это все мы обсудим, - сказал Фазель. - Формат "четыре на четыре" в финале считаю интересным: если мы будем так играть, то уверен, буллитов не будет, поскольку на льду будет больше места".
"Быков считает, что буллиты - это не лотерея, и их надо уметь исполнять. Если вы помните, в финале последнего молодежного чемпионата мира между США и Канадой команды играли в овертайме в формате "пять на пять", и это ничего не дало, кроме буллитов. Поэтому мы решили вернуться к формату "четыре на четыре", - добавил Фазель.