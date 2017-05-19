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Канадский хоккеист Шенн заявил, что будет жестко играть против Проворова в полуфинале ЧМ

Спорт
19 мая, 19:28 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Оба игрока выступают за клуб НХЛ "Филадельфия"

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Брэйден Шенн (слева)

Брэйден Шенн (слева)

© EPA/PETER SCHNEIDER

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадский форвард Брэйден Шенн будет жестко действовать против защитника сборной России Ивана Проворова полуфинальном матче чемпионата мира. Об этом Шенн сообщил журналистам.

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Оба игрока выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Встреча 1/2 финала чемпионата мира Россия - Канада пройдет 20 мая в Кельне (начало - 16:15 мск).

"В российской сборной играют сильные хоккеисты, нам нужно будет сыграть крайне дисциплинированно. Они очень хороши в большинстве, посмотрим, что у них получится в игре против нас", - сказал Шенн.

"Против Проворова тяжело играть на тренировках, - продолжил канадец. - Он показывает очень зрелую игру для своего юного возраста - отлично выбирает позицию, плотно опекает. Не уверен, что буду проводить на нем силовые приемы, но в целом буду действовать жестко".

Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Финляндии и Швеции (начало - 20:15 мск). Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая в Кельне.

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