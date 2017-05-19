Канадский хоккеист Шенн заявил, что будет жестко играть против Проворова в полуфинале ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадский форвард Брэйден Шенн будет жестко действовать против защитника сборной России Ивана Проворова полуфинальном матче чемпионата мира. Об этом Шенн сообщил журналистам.

Оба игрока выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Встреча 1/2 финала чемпионата мира Россия - Канада пройдет 20 мая в Кельне (начало - 16:15 мск).

"В российской сборной играют сильные хоккеисты, нам нужно будет сыграть крайне дисциплинированно. Они очень хороши в большинстве, посмотрим, что у них получится в игре против нас", - сказал Шенн.

"Против Проворова тяжело играть на тренировках, - продолжил канадец. - Он показывает очень зрелую игру для своего юного возраста - отлично выбирает позицию, плотно опекает. Не уверен, что буду проводить на нем силовые приемы, но в целом буду действовать жестко".

Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Финляндии и Швеции (начало - 20:15 мск). Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая в Кельне.