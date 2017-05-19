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"Реал" сыграет с ЦСКА в матче за третье место баскетбольной Евролиги

Спорт
19 мая, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Турецкий "Фенербахче" обыграл испанский "Реал" со счетом 84:75 и вышел в финал Евролиги

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© EPA/SEDAT SUNA

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Турецкий "Фенербахче" обыграл испанский "Реал" со счетом 84:75 в полуфинале баскетбольной Евролиги и вышел в финал турнира. "Финал четырех" Евролиги проходит в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум".

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©  Михаил Александров/ТАСС

Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридцев Серхио Юль, набравший 28 очков.

В матче за третье место "Реал" встретится с российским ЦСКА, который ранее уступил греческому "Олимпиакосу" (78:82).

Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье там же - на стамбульской арене "Синан Эрдем Доум". Игра за третье место начнется в 18:00 мск, финал - в 21:00 мск.

С 2005 года ЦСКА и "Реал" сыграли в Евролиге 14 раз, армейцы выиграли 10 встреч, "Реал" - четыре.

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