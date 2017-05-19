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Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

Спорт
19 мая, 23:03 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Илья Андреев

Армейцы в "Финале четырех" главного клубного турнира Европы ни разу не выигрывали у команды из Пирея

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©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
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©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС
©  Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. ЦСКА потерпел поражение от греческого "Олимпиакоса" в полуфинале баскетбольной Евролиги сезона-2016/17. Матч состоялся в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум". Теперь московский клуб поборется за бронзу турнира - соперником красно-синих станет турецкий "Фенербахче" или испанский "Реал".

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ЦСКА имеет положительный баланс матчей против "Олимпиакоса": 21 победа при 13 поражениях. Армейцы дважды обыграли команду из Пирея и в нынешнем сезоне - это случилось в регулярном чемпионате Евролиги. Однако в "Финалах четырех" ЦСКА никогда не побеждал "Олимпиакос", это поражение стало четвертым от греческой команды в решающей стадии Евролиги. Ранее московская команда уступала "Олимпиакосу" в полуфиналах в 2013 и 2015 годах, а также в финале в 2012 году.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис на вопрос, в чем причина пирейского проклятия, ответил, что "история не играет в баскетбол". "Надо говорить о сегодняшнем дне", - заявил он.

"Олимпиакос" не запаниковал

ЦСКА после первой четверти вел "+6", после второй - "+7", после третьей - "+4". Неплохо российский клуб начал и заключительную четверть, ему даже удалось увеличить отрыв, но затем "Олимпиакос" переломил ход поединка. "Мы плохо сыграли на подборах, особенно в начале матча, когда соперник сделал восемь подборов в нападении. При этом во второй половине встречи сопернику хорошо удавались еще и трехочковые броски, что сыграло свою роль", - отметил Итудис.

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В концовке второй четверти был момент, когда ЦСКА вел "+13", но "Олимпиакосу" удалось довольно быстро сократить отставание благодаря двум точным трехочковым. "Было очень важно не запаниковать, когда ЦСКА вел "+13". Это был один из важнейших моментов матча", - сказал главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос.

"Также было важно, что мы вышли на вторую половину матча заряженными и не сдались, когда они (ЦСКА) снова повели с двузначной разницей. Когда же мы сравняли счет, то играли с холодной головой, понимая, на что способны", - отметил тренер.

За шесть секунд до конца матча, когда "Олимпиакос" вел "+2", сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич решился на трехочковый, но промахнулся. "В своем броске я был уверен. Весь матч получался дальний бросок, поэтому решился. Не попал, не повезло", - сказал Теодосич ТАСС.

"Очень обидное поражение, есть чувство дежавю. Мы весь матч играли хорошо, лучше "Олимпиакоса". Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть команду", - заявил сербский баскетболист.

Матч за бронзу ничего не значит

Для ЦСКА этот "Финал четырех" уже 14-й. Армейцы трижды выигрывали Евролигу (2006, 2008, 2016), трижды были вторыми. В полуфинале турнира московский клуб проиграл в восьмой раз. Кроме того, ЦСКА четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов (1961, 1963, 1969, 1971).

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Американский защитник ЦСКА Аарон Джексон сказал ТАСС, что для него и его команды третьего места не существует. "Сейчас мне все пишут сообщения, говорят, чтобы я не расстраивался, ведь провел хороший сезон. Но какое это сейчас имеет значение? Мы все очень сильно расстроены, матч за третье место для нас ничего не значит, мы же ЦСКА, у нас может быть только одна цель - победа", - сказал баскетболист.

Форвард ЦСКА Семен Антонов отметил, что игрокам после столь обидного поражения будет тяжело настроиться на матч за бронзу. "У нас были другие цели и задачи на сезон. Но надо как-то постараться перестроиться, ведь, можно сказать, с матча за третье место начнется наш поход за трофеем Евролиги следующего сезона", - сказал Антонов.

"Сейчас нам надо пережить это поражение, опускать руки нельзя. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу за бронзу", - сказал, в свою очередь, другой форвард ЦСКА Андрей Воронцевич.

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