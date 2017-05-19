Роналдиньо: Кубок конфедераций сопоставим по важности с чемпионатом мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубовская/. Кубок конфедераций для игроков не менее значим и важен, чем чемпионат мира по футболу, он дает шанс молодым футболистам проявить себя. Такое мнение в беседе с журналистами высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе А сыграют сборные России, Португалии (чемпион Европы), Мексики (чемпион Северной и Центральной Америки) и Новой Зеландии (чемпион Океании), а в группе B - команды Германии (чемпион мира), Чили (чемпион Южной Америки), Камеруна (чемпион Африки) и Австралии (победитель Кубка Азии).

"Я не согласен с тем, что Кубок конфедераций - менее значимый турнир, я считаю, что он также очень важен. Игроки понимают, что если они хорошо проявят себя на Кубке конфедераций, то у них будет хороший шанс попасть на чемпионат мира. Поэтому, безусловно, это не менее значимый турнир, он тоже важен", - сказал 37-летний бразилец.

Роналдиньо участвовал в Кубке конфедераций 1999 года, где сборная Бразилии дошла до финала, в котором уступила команде Мексики со счетом 3:4. Роналдиньо, которому тогда было 19 лет, был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, с шестью голами он стал его лучшим бомбардиром. "Я прекрасно помню мое первое выступление на Кубке конфедераций. Тогда я хорошо проявил себя, меня стали узнавать. Это (участие в Кубке конфедераций) - хороший шанс для молодых футболистов хорошо себя зарекомендовать", - сказал Роналдиньо.

Сборная Германии выступит на Кубке конфедераций не основным составом. Роналдиньо не считает, что такое решение тренерского штаба немецкой команды - жест неуважения к турниру. "Я абсолютно так не считаю, наоборот, таким образом немцы дали шанс проявить себя новым игрокам. Иногда получается, что новые звезды зажигаются именно на Кубке конфедераций. Как это было со мной", - отметил он.

Сборной России помогут болельщики

Бразилец считает, что поддержка болельщиков поможет сборной России удачно выступить на домашнем Кубке конфедераций.

"Я считаю, что у сборной России есть большое преимущество - это то, что она будет играть дома. Поддержка болельщиков, безусловно, очень важна, это хороший мотиватор", - сказал Роналдиньо.

На вопрос, входит ли, на его взгляд, сборная России в число 50 лучших сборных мира, Роналдиньо ответил: "Футбол состоит и из таких моментов, когда сборная или клуб, которые не кажутся сильными, проявляют себя так, что о них сразу начинают думать иначе. Поэтому-то я и хочу посмотреть Кубок конфедераций, увидеть, какие сюрпризы преподнесут команды".

Роналдиньо отметил, что на Кубке конфедераций будет болеть "за красивый футбол". "Я за то, чтобы команды показали себя с лучшей стороны, чтобы мы узнали о новых талантах, о новых звездах, чтобы было как можно больше красивых матчей", - отметил он.

"Сложно сказать, кто выиграет Кубок конфедераций, кто является фаворитом. Думаю, что все сборные смогут преподнести те или иные сюрпризы, в чем я уверен, так это в том, что все сборные привезут на турнир новых игроков", - считает бразилец.

Лучший футболист XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики Пеле однажды сказал, что Россия станет чемпионом мира по футболу тогда, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею. На вопрос, согласен ли он с Пеле, Роналдиньо ответил: "Нет, я не согласен с такой формулировкой, ведь в футболе возможно все, поэтому он мне и нравится. Но я могу говорить только о футболе, ведь о хоккее ничего не знаю".

О Роналдиньо

Роналдиньо в составе сборной Бразилии в 2002 году выиграл чемпионат мира, а в 2005-м - Кубок конфедераций. Также он является победителем Кубка Америки - 1999. Всего за бразильскую сборную Роналдиньо провел 96 матчей, забив 33 гола.

В Европе бразилец выступал за французский ПСЖ (с 2001 по 2003 годы), испанскую "Барселону" (2003 - 2008), итальянский "Милан" (2008 - 2011). Роналдиньо с "Барселоной" дважды выиграл чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), Лигу чемпионов (2005/06), Суперкубок Испании (2005, 2006), с "Миланом" стал победителем чемпионата Италии сезона-2010/11.

Роналдиньо в 2005 году стал лауреатом приза "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту, играющему в Европе. Он дважды признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года (2004, 2005).