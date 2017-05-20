Бывший вратарь Малафеев и космонавт Крикалев стали послами от Петербурга на ЧМ-2018

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Бывший вратарь Малафеев и космонавт Крикалев стали послами от Петербурга на ЧМ-2018Спорт 20 мая, 13:19
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая./ТАСС/. Бывший вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев и космонавт Сергей Крикалев стали послами от Санкт-Петербурга на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом было объявлено на открытии парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади, который будет работать в Петербурге с 20 по 21 мая.
"Поздравляю вас", - сказал губернатор города Георгий Полтавченко и пожал руки Малафееву и Крикалеву.
Бывший вратарь позвал губернатора на гала-матч, который состоится на мини-поле в парке в воскресенье, и пошутил, что против такого звездного состава с бразильцем Рональдиньо им нужен "хотя бы административный ресурс". Полтавченко ответил, что уверен, что российская сборная выиграет и без административного ресурса.
21 мая посетителей парка ждет гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле. За сборную легенд ФИФА помимо Рональдиньо сыграют француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл и нигериец Джей-Джей Окоча. Компанию им составят легенда сборной Португалии Витор Байя и бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар, забивший единственный мяч своей команды в финале Кубка конфедераций - 2005 против бразильцев (1:4). Их соперниками в гала-матче станут бывшие игроки сборной России Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин. К ним также присоединятся бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников, а также бывшие игроки петербургского "Зенита" и сборной России - полузащитник Владислав Радимов и вратарь Вячеслав Малафеев.
Парки Кубка Конфедераций уже открылись 29 апреля в Москве, 6 мая в Сочи, 13-14 мая в Казани. Почетными гостями парков в каждом городе стали звезды российского и мирового футбола.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.