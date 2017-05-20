Роналдиньо посетил билетный центр Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо побывал в санкт-петербургском билетном центре Кубка конфедераций.

"Мне очень понравился билетный центр. Все хорошо организовано, все удобно. Кто еще не успел купить билеты на Кубок конфедераций, имеет отличную возможность сделать это здесь", - сказал Роналдиньо журналистам.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Продажа билетов на турнир стартовала 8 ноября 2016 года, билетные центры в городах-организаторах открылись в апреле. В начале февраля вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко доложил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, что ожидаемый поток туристов, который посетит матчи турнира, превысит 700 тысяч человек, при этом иностранцы составят 10 процентов от этого количества.

Роналдиньо в составе сборной Бразилии в 2002 году выиграл чемпионат мира, а в 2005-м - Кубок конфедераций, также он является победителем Кубка Америки - 1999. Всего за бразильскую сборную Роналдиньо провел 96 матчей, забив 33 гола. В Европе бразилец выступал за французский ПСЖ (с 2001 по 2003 годы), испанскую "Барселону" (2003 - 2008), итальянский "Милан" (2008 - 2011). Роналдиньо с "Барселоной" дважды выиграл чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), Лигу чемпионов (2005/07), Суперкубок Испании (2005, 2006), с "Миланом" стал победителем чемпионата Италии сезона-2010/11.

Роналдиньо в 2005 году стал лауреатом приза "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту, играющему в Европе. Он дважды признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года (2004 , 2005).