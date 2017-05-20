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Общая посещаемость ЧМ-2017 по хоккею должна составить 700 тысяч человек

Спорт
20 мая, 15:47 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

После девяти дней турнира суммарное количество зрителей преодолело аналогичные показатели за весь турнир в Москве и Санкт-Петербурге, который прошел в прошлом году

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже рассчитывают, что к концу соревнований общая посещаемость турнира составит 700 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета Хеннер Зигфельд.

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После девяти дней турнира суммарное количество зрителей (свыше 430 тысяч человек) преодолело аналогичные показатели за весь турнир в Москве и Санкт-Петербурге, который прошел в прошлом году.

"Мы перевыполнили план, который у нас был. Думали о 600 тысячах зрителей, но получилось 678 тысяч, т. е. в среднем 13400 в Кельне на каждом матче, - сказал Зигфельд. - По большей части это произошло благодаря российским и немецким болельщикам. Рассчитываем, что к концу турнира показатель перевалит за 700 тысяч человек".

Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году - 741 690 человек.

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