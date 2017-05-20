Общая посещаемость ЧМ-2017 по хоккею должна составить 700 тысяч человек

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже рассчитывают, что к концу соревнований общая посещаемость турнира составит 700 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета Хеннер Зигфельд.

После девяти дней турнира суммарное количество зрителей (свыше 430 тысяч человек) преодолело аналогичные показатели за весь турнир в Москве и Санкт-Петербурге, который прошел в прошлом году.

"Мы перевыполнили план, который у нас был. Думали о 600 тысячах зрителей, но получилось 678 тысяч, т. е. в среднем 13400 в Кельне на каждом матче, - сказал Зигфельд. - По большей части это произошло благодаря российским и немецким болельщикам. Рассчитываем, что к концу турнира показатель перевалит за 700 тысяч человек".

Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году - 741 690 человек.