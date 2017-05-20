Панарин: хоккеисты сборной России слишком волновались в матче ЧМ с канадцами

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России слишком сильно нервничали в третьем периоде полуфинального матча чемпионата мира против канадцев. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Артемий Панарин.
Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4, ведя по ходу игры 2:0.
"Втройне обидно, потому что вели всю игру. У них быстрый гол получился, который плохо сказался на нашей игре, - сказал Панарин. - В конце надо было спокойно играть, а не швырять шайбу по бортам, не нужно было переживать".
Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против неудачника другого полуфинала, в котором встретятся команды Финляндии и Швеции.