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Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Спорт
20 мая, 18:42 UTC+3 КЕЛЬН /Германия/ 20, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу канадской команды

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© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
©  Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL/ТАСС
©  Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL/ТАСС
©  Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
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© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
©  Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL/ТАСС
©  Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL/ТАСС
©  Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4 в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в Кельне.

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В составе россиян шайбы забросили Евгений Кузнецов (33-я минута) и Никита Гусев (35). У канадцев отличились Марк Шайфли (41), Натан Маккиннон (56), Райан О'Райли (57) и Шон Кутюрье (59).

Данная встреча стала для соперников 17-й в рамках чемпионатов мира, в восьми матчах победа оставалась за россиянами, в девяти - за канадцами.

Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии, начало в 20:15 мск. Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) также пройдут в Кельне 21 мая.

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