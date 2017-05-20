Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4 в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в Кельне.
В составе россиян шайбы забросили Евгений Кузнецов (33-я минута) и Никита Гусев (35). У канадцев отличились Марк Шайфли (41), Натан Маккиннон (56), Райан О'Райли (57) и Шон Кутюрье (59).
Данная встреча стала для соперников 17-й в рамках чемпионатов мира, в восьми матчах победа оставалась за россиянами, в девяти - за канадцами.
Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии, начало в 20:15 мск. Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) также пройдут в Кельне 21 мая.