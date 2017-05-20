Андронов: российским хоккеистам не хватило концентрации в полуфинале ЧМ с канадцами

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной России не хватило концентрации в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Канады. Такое мнение журналистам высказал форвард российской сборной Сергей Андронов.
В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира, выигрывая после второго периода - 2:0.
"Много сил потеряли. Они хорошо играли, в некоторых моментах не хватило концентрации. Нормально отнесся к тому, что соперники играли жестко против меня. Удаления спорные, зачастую не было видно момента нарушения", - сказал Андронов.
В матче за третье место подопечные Олега Знарка 21 мая встретятся с проигравшим во встрече между сборными Швеции и Финляндии. Встреча начнется в 17:15 мск.