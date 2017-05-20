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Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМ

Спорт
20 мая, 19:04 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Церемония награждения состоялась после полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады, в котором россияне уступили сопернику со счетом 2:4

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард Артемий Панарин, защитник Антон Белов и голкипер Андрей Василевский признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по версии тренеров своей команды.

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Хоккеисты сборной Канады
© Антон Новодережкин/ТАСС

Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Церемония награждения состоялась после полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады, в котором россияне уступили сопернику со счетом 2:4.

По регламенту турнира, лучшие игроки получают награды в последнем матче своей команды на чемпионате мира или после полуфинала.

Панарин возглавляет список бомбардиров турнира, набрав в восьми матчах 16 очков (4 шайбы + 12 передач). Белов, проведя девять матчей, имеет в активе четыре балла за результативность (2+2). Василевский сыграл в восьми встречах чемпионата мира, в которых пропустил 10 шайб, три игры 22-летний голкипер провел "на ноль".

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