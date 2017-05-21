Фридзон: матч за третье место Евролиги интереснее болельщикам, чем игрокам

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч за третье место баскетбольной Евролиги проводится, скорее, для болельщиков, чем для игроков, поскольку он не важен с турнирной точки зрения. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал защитник ЦСКА Виталий Фридзон.

ЦСКА в пятницу уступил греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги со счетом 78:82. В другом матче 1/2 финала испанский "Реал" проиграл турецкому "Фенербахче" (75:84). Матч за третье место состоится в воскресенье в Стамбуле на арене "Синин Эрдем Доум (начало - 18:00 мск).

"Это матч, скорее, для болельщиков, чем для нас. Люди все же приличные деньги заплатили, и что, получается, на один матч приехали? Нам же этот матч с турнирной точки зрения ничего не дает. Может, конечно, третье место денег больше клубу принесет, чем четвертое, но мне об этом ничего неизвестно", - сказал Фридзон.

"Конечно, мы хотим выиграть. Это нужно сделать в том числе для того, чтобы быть на позитиве в преддверии важных матчей с краснодарским "Локомотивом" в Единой лиге ВТБ", - добавил баскетболист.

ЦСКА в четвертый раз проиграл "Олимпиакосу" в "Финалах четырех" Евролиги, ранее это случалось в 2012, 2013 и 2015 годах.

"Нет, поражения от "Олимпиакоса" не обсуждали, все после игры молчали. Мы понимали, что могли выиграть, ведь вели на протяжении всей встречи, но в итоге отдали победу. "Олимпиакосу", конечно, стоит отдать должное, это очень хорошая команда. Ключевым стало то, что мы проиграли подбор - когда они мазали, мы не подбирали, и в результате они все- таки добили", - сказал Фридзон.