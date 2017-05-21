Фридзон: матч за третье место Евролиги интереснее болельщикам, чем игрокам

Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериалаКультура 21 мая, 10:15
Международная федерация хоккея удовлетворена числом проданных билетов на ЧМ в ПарижеСпорт 21 мая, 10:07
Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в ШанхаеСпорт 21 мая, 10:02
Немов и Чусовитина введены в Международный зал славы гимнастикиСпорт 21 мая, 9:58
Президент IIHF разочарован выступлением сборной Словакии на ЧМ-2017Спорт 21 мая, 9:47
IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременноСпорт 21 мая, 9:32
Четыре героя и собака: как папанинцы Арктику покорялиОбщество 21 мая, 9:31
Филппула: сборной Финляндии по хоккею важно завоевать бронзовые медали чемпионата мираСпорт 21 мая, 9:15
Фридзон: матч за третье место Евролиги интереснее болельщикам, чем игрокамСпорт 21 мая, 9:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч за третье место баскетбольной Евролиги проводится, скорее, для болельщиков, чем для игроков, поскольку он не важен с турнирной точки зрения. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал защитник ЦСКА Виталий Фридзон.
ЦСКА в пятницу уступил греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги со счетом 78:82. В другом матче 1/2 финала испанский "Реал" проиграл турецкому "Фенербахче" (75:84). Матч за третье место состоится в воскресенье в Стамбуле на арене "Синин Эрдем Доум (начало - 18:00 мск).
"Это матч, скорее, для болельщиков, чем для нас. Люди все же приличные деньги заплатили, и что, получается, на один матч приехали? Нам же этот матч с турнирной точки зрения ничего не дает. Может, конечно, третье место денег больше клубу принесет, чем четвертое, но мне об этом ничего неизвестно", - сказал Фридзон.
"Конечно, мы хотим выиграть. Это нужно сделать в том числе для того, чтобы быть на позитиве в преддверии важных матчей с краснодарским "Локомотивом" в Единой лиге ВТБ", - добавил баскетболист.
ЦСКА в четвертый раз проиграл "Олимпиакосу" в "Финалах четырех" Евролиги, ранее это случалось в 2012, 2013 и 2015 годах.
"Нет, поражения от "Олимпиакоса" не обсуждали, все после игры молчали. Мы понимали, что могли выиграть, ведь вели на протяжении всей встречи, но в итоге отдали победу. "Олимпиакосу", конечно, стоит отдать должное, это очень хорошая команда. Ключевым стало то, что мы проиграли подбор - когда они мазали, мы не подбирали, и в результате они все- таки добили", - сказал Фридзон.