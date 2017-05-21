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Де Коло: матч с "Реалом" за третье место в Евролиге ничего не значит для БК ЦСКА

Спорт
21 мая, 9:01 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению защитника московского клуба, сезон Евролиги для ЦСКА закончился

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Нандо де Коло

Нандо де Коло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА не смогут играть в матче за третье место Евролиги с испанским "Реалом" с максимальными эмоциями, поскольку он не имеет никакого значения. Такое мнение ТАСС высказал французский защитник московского клуба Нандо де Коло.

ЦСКА в пятницу уступил греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги со счетом 78:82. "Реал" же проиграл турецкому "Фенербахче". Матч за третье место Евролиги состоится в воскресенье в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум (начало - 18:00 мск).

Де Коло вошел в символическую пятерку Евролиги сезона-2016/17. "Для меня попадание в первую пятерку Евролиги не значит много. Главный матч мы проиграли в пятницу, теперь эмоции не могут быть максимальными. Когда получал индивидуальную награду, я не мог делать вид, что рад, что будто ничего не произошло", - сказал де Коло.

"Сезон Евролиги для нас закончился. Да, еще есть игра с "Реалом" в воскресенье, но для нас она ничего не значит", - отметил баскетболист.

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