Де Коло: матч с "Реалом" за третье место в Евролиге ничего не значит для БК ЦСКА

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СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА не смогут играть в матче за третье место Евролиги с испанским "Реалом" с максимальными эмоциями, поскольку он не имеет никакого значения. Такое мнение ТАСС высказал французский защитник московского клуба Нандо де Коло.
ЦСКА в пятницу уступил греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги со счетом 78:82. "Реал" же проиграл турецкому "Фенербахче". Матч за третье место Евролиги состоится в воскресенье в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум (начало - 18:00 мск).
Де Коло вошел в символическую пятерку Евролиги сезона-2016/17. "Для меня попадание в первую пятерку Евролиги не значит много. Главный матч мы проиграли в пятницу, теперь эмоции не могут быть максимальными. Когда получал индивидуальную награду, я не мог делать вид, что рад, что будто ничего не произошло", - сказал де Коло.
"Сезон Евролиги для нас закончился. Да, еще есть игра с "Реалом" в воскресенье, но для нас она ничего не значит", - отметил баскетболист.