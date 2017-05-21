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"Фенербахче" в Стамбуле попробует впервые выиграть баскетбольную Евролигу

Спорт
21 мая, 3:34 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Илья Андреев

ЦСКА в матче за третье место сыграет с мадридским "Реалом"

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Полуфинал Евролиги "Фенербахче" - "Реал"

Полуфинал Евролиги "Фенербахче" - "Реал"

© EPA/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Турецкий "Фенербахче" и греческий "Олимпиакос" в воскресенье сыграют в финале баскетбольной Евролиги сезона-2016/17. Встреча пройдет в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", вмещающей 16 тысяч зрителей, и начнется в 21:00 мск.

В матче за третье место сыграют российский ЦСКА и испанский "Реал", игра стартует в 18:00 мск.

Пирейское проклятие ЦСКА

Если "Олимпиакос" трижды выигрывал Евролигу (в 1997, 2012 и 2013 годах), то "Фенербахче" это не удавалось сделать ни разу. Более того, в самом престижном клубном баскетбольном турнире Европы не побеждал ни один турецкий клуб. В прошлом году "Фенербахче" также играл в финале Евролиги, однако потерпел поражение от ЦСКА.

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Армейцы и в этом году имели хорошие шансы на то, чтобы сыграть в финале. Московский клуб после первой четверти матча с "Олимпиакосом", который прошел в пятницу, вел "+6", после второй - "+7", после третьей - "+4". Неплохо красно- синие начали и заключительную четверть, им даже удалось увеличить отрыв, но затем "Олимпиакос" переломил ход поединка, в итоге победив со счетом 82:78. Пирейская команда одолела ЦСКА на стадии "Финала четырех" Евролиги в четвертый раз - ранее это случалось в 2012, 2013 и 2015 годах. Самыми результативными игроками в составе "Олимпиакоса" стали Георгиос Прентезис, Костас Папаниколау и Вассилис Спанулис, набравшие по 14 очков.

"Фенербахче" в полуфинале со счетом 84:75 обыграл испанский "Реал". Больше всего очков у турецкого клуба набрал центровой Экпе Удох - 18. Американец проводит отличный сезон, он был включен в символическую пятерку Евролиги-2016/17, куда также вошли Прентезис, Нандо де Коло (ЦСКА), Серхио Льюль ("Реал") и Богдан Богданович ("Фенербахче").

Обрадович на пути к девятому титулу Евролиги

Главным тренером "Фенербахче" является 57-летний сербский специалист Желько Обрадович. В качестве тренера он выигрывал Евролигу рекордные восемь раз: в 1992 году с югославским "Партизаном", в 1994 году с испанским "Ховентутом", в 1995 году с "Реалом", в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах с греческим "Панатинаикосом". "Фенербахче" Обрадович возглавляет с 2013 года, чемпионат Турции со стамбульским клубом он выиграл в 2013 и 2016 годах. "Олимпиакос" же с 2014 года тренирует 50-летний Яннис Сферопулос, он привел команду к победе в чемпионате Греции два раза подряд - в 2015 и 2016 годах.

Тренерское противостояние Обрадовича и Сферопулоса, ранее работавшего в греческой команде "ВАМ Колоссос", насчитывает 10 матчей. Клубы Обрадовича выиграли восемь из них. "Фенербахче" и "Олимпиакос" встречались 20 раз, турецкая команда победила в восьми матчах, а в 12 проиграла. В регулярном чемпионате Евролиги, в котором "Фенербахче" занял пятое место, а "Олимпиакос" - третье, клуб из Стамбула в Пирее уступил 62:71, а дома победил 67:64.

"Матч ни за что"

В поединке за третье место встретятся команды, занявшие первое ("Реал") и второе (ЦСКА) места в регулярном чемпионате Евролиги. "Реал" и ЦСКА - самые титулованные клубы Европы. Мадридская команда выигрывала Евролигу и Кубок европейских чемпионов девять раз (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015), а московская - семь (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016). "Реал" тренирует Пабло Ласо, а ЦСКА - грек Димитрис Итудис.

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Игроки ЦСКА после поражения от "Олимпиакоса" отмечали, что психологически настроиться на матч за третье место сложно, так как его ценность несравнима с финалом. Капитан команды Виктор Хряпа сказал ТАСС, что какие-либо награды ни за третье, ни даже за второе место в Евролиге не предусмотрены. "Тут бронзы нет, так что, можно сказать, что это будет матч ни за что, ничего не вручается и второй команде, есть только победитель", - заявил Хряпа.

"Есть разные мнения насчет того, нужен ли матч за третье место. Как бы то ни было, это обязательный матч, нужно выйти на площадку и играть, несмотря на усталость и неприятный осадок после поражения. Выбирать нам не приходится", - сказал, в свою очередь, форвард армейцев Андрей Воронцевич.

История противостояния "Реала" и ЦСКА насчитывает 41 матч. Московский клуб выиграл 26 встреч, 15 проиграл. В регулярном чемпионате команды обменялись победами: в Москве верх взял ЦСКА (91:90), а в Мадриде - "Реал" (95:85).

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