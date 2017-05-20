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СМИ: болельщик "Олимпиакоса" скончался во время матча Евролиги против ЦСКА

Спорт
20 мая, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

В концовке встречи, которая прошла в пятницу и завершилась победой греческой команды, у 59-летнего Джона Сабатакакиса случился сердечный приступ

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Болельщик греческого баскетбольного клуба "Олимпиакос" скончался во время полуфинального матча Евролиги против российского ЦСКА. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В концовке встречи, которая прошла в пятницу и завершилась победой греческой команды со счетом 82:78, у 59-летнего Джона Сабатакакиса случился сердечный приступ. Победа была добыта "Олимпиакосом" на последней минуте матча.

В финале Евролиги "Олимпиакос" сыграет с турецким "Фенербахче", ЦСКА в матче за третье место встретится с испанским "Реалом". Игры пройдут в воскресенье в Стамбуле.

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