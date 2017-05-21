Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручем

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БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата Европы в финале упражнений с обручем, набрав 18,200 балла.
Соотечественница победительницы Александра Солдатова (18,150) стала второй. Тройку замкнула представительница Израиля Линой Ашрам (17,975).
В финале упражнений с обручем выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Солдатова вышла в финал с первого места в отборочном турнире (18,600), Дина Аверина - с четвертого (17,625).
Аверина ранее стала чемпионкой Европы - 2017 в командном первенстве, завоевав свою первую медаль на европейских/мировых первенствах.
Солдатова является двукратной чемпионкой мира (2014, 2015) и Европы (2015, 2017) в командном первенстве. Для нее серебряная медаль, завоеванная в упражнении с обручем, стала первой на чемпионатах Европы.
В воскресенье также будут разыграны награды чемпионата Европы в упражнениях с мячом, булавами и лентой.