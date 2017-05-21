Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с мячом

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БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, набрав 18,850 балла.
Для Арины Авериной эта медаль стала первой в карьере в индивидуальном первенстве на чемпионатах мира и Европы.
Второе место в этом виде заняла другая представительница России Александра Солдатова (18,125), которая ранее завоевала серебро в упражнениях с обручем. Третьей стала белорусская гимнастка Алина Гарнашко (17,550).
В финале упражнений с мячом выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Арина Аверина вышла в финал с первого места в отборочном турнире (18,950), Солдатова - со второго (18,650).
В воскресенье также будут разыграны награды чемпионата Европы в упражнениях с булавами и лентой.